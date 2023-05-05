Жестокое убийство российского пенсионера раскрыли благодаря записи на телефоне

На Урале 66-летний боксер случайно записал на телефон, как отпиливает голову пенсионеру

На Урале 66-летнему жителю Серова предъявили обвинение в убийстве 63-летнего товарища и отправили под стражу. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

По версии следствия, вечером 22 апреля мужчина вместе с другом распивал спиртное в доме на улице Новой. Во время застолья товарищи поссорились. Обвиняемый сначала ударил оппонента по голове, а когда тот упал на пол, нашел в квартире тяжелый металлический предмет и несколько раз бросил его на тело и голову приятеля. Тот скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, мужчина отпилил голову пенсионеру и выбросил ее в уличный контейнер для сбора мусора.

Как рассказал «Ленте.ру» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, и фигурант, и его жертва были боксерами. Раскрыть жестокое преступление удалось благодаря записи на телефоне. «Когда над жертвой убийства осуществлялось расчленение, весь этот процесс был по чистой случайности записан на диктофон в телефоне, в том числе тот момент, когда фигурант пилил голову, когда его тошнило и так далее», — уточнил полковник Горелых.

Изначально обвиняемый, кандидат в мастера спорта, пытался придумать алиби и отказался свидетельствовать против себя, не зная, что сыщики уголовного розыска уже нашли доказательства его причастности к преступлению.