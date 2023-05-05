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22:09, 5 мая 2023Россия

Минобороны раскрыло данные о зарплатах контрактников в зоне СВО

Минобороны России опубликовало данные о зарплатах военных-контрактников в зоне СВО

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Минобороны России в своем Telegram-канале раскрыло данные о зарплатах военных-контрактников в зоне специальной военной операции (СВО).

Согласно опубликованной информации, в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет выплаты составляет от 204 тысяч рублей в месяц.

Минимальное денежное довольствие командира взвода — командира отделения составляет от 242 тысяч рублей в месяц, командира отделения — 232 тысяч рублей, инструктора штаба — 226 тысяч рублей.

Минимальный размер выплат начальника радиостанции командно-штабной машины составляет 226 тысяч рублей, старшего сапера — 216 тысяч рублей, гранатометчика — 211 тысяч рублей, повара или водителя — от 211 тысяч рублей.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Марина Совина
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