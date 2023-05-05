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08:30, 5 мая 2023Мир

Оценено значение переговоров в Стамбуле по продлению зерновой сделки

ТАСС: переговоры по продлению зерновой сделки зависят от встречи технических делегаций

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Переговоры по продлению зерновой сделки во многом зависят от результатов предстоящей встречи технических делегаций в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Прежде чем проводить встречу на уровне заместителей министров обороны трех стран [Турции, России и Украины], решено провести встречу на техническом уровне с участием ООН. Обе они взаимосвязаны, и от их успеха во многом будут зависеть дальнейшие переговоры по продлению сделки», — рассказал собеседник агентства.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что вероятность продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 мая, существует. Он подчеркнул, что сделка выгодна как России, так и Украине.

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Марина Совина
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