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11:43, 6 мая 2023Россия

МЧС опровергло информацию об эвакуации населения в Белгороде

МЧС назвало ложной информацию об эвакуации населения в Белгороде

Фото: Владимир Корнев / РИА Новости

Информация о том, что в Белгороде проводится эвакуация населения, является ложной, заявила пресс-служба регионального управления МЧС в Telegram.

«В социальных сетях массово распространяется ложная информация о том, что МЧС России проводит эвакуацию населения в областном центре. Данная информация не соответствует действительности и является ложной», — сказано в опровержении ведомства.

В МЧС объяснили, что целью таких сообщений является распространение паники среди населения, а также призвали граждан доверять только той информации, которая размещена на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что украинские диверсанты попытались зайти на территорию Белгородской области в ночь на 6 мая. По данным канала, диверсанты подошли к местному селу Новая Таволжанка со стороны Волчанска, но российские пограничники вовремя пресекли действия ДРГ.

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Варвара Родикова
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