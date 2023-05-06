МЧС опровергло информацию об эвакуации населения в Белгороде

МЧС назвало ложной информацию об эвакуации населения в Белгороде

Информация о том, что в Белгороде проводится эвакуация населения, является ложной, заявила пресс-служба регионального управления МЧС в Telegram.

«В социальных сетях массово распространяется ложная информация о том, что МЧС России проводит эвакуацию населения в областном центре. Данная информация не соответствует действительности и является ложной», — сказано в опровержении ведомства.

В МЧС объяснили, что целью таких сообщений является распространение паники среди населения, а также призвали граждан доверять только той информации, которая размещена на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что украинские диверсанты попытались зайти на территорию Белгородской области в ночь на 6 мая. По данным канала, диверсанты подошли к местному селу Новая Таволжанка со стороны Волчанска, но российские пограничники вовремя пресекли действия ДРГ.