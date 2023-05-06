Telegraph: принцу Гарри не разрешили надеть военную форму на коронацию Карла III

Принцу Гарри, который десять лет прослужил в армии, не разрешили надеть военную форму на коронацию короля Великобритании Карла III, так как он не является действующим членом королевской семьи. Об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что герцог Сассекский не высказал конкретных пожеланий по поводу своего образа для коронации.

По данным издания, ожидается, что принц Уильям и Карл III наденут военную форму на коронацию.

Коронация Карла III пройдет 6 мая в Лондоне. Ожидается, что в ней будут участвовать король ашанти Осей-Туту II, королева эллинов Анна-Мария Датская, японские принц Фумихито и принцесса Кико, иорданский король Абдалла II, князь Монако Альбер II, король Нидерландов Виллем-Александр, испанский король Филипп VI, шведский король Карл XVI Густав, датский кронпринц Фредерик, король Тонги Тупоу VI, король Таиланда Маха Вачиралонгкорн и представители других королевских династий мира.