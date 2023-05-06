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15:00, 10 мая 2023Моя страна

Победителей «Вертикального километра» выбрали на Red Fox Elbrus Race

Состязания по скайраннингу прошли в Приэльбрусье

Кадр: Red Fox Outdoor / YouTube

В Приэльбрусье прошли состязания по скайраннингу в рамках XIV международного фестиваля горных экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race. Об этом сообщает ТАСС.

В соревнованиях приняли участие почти 170 спортсменов. Победа в «Вертикальном километре» досталась многократным чемпионам России по скайраннингу, победителям прошлого года Виталию Чернову и Елене Кравченко.

По словам организаторов забег стал самым массовым в фестивале Red Fox Elbrus Race, который является квалификационным этапом перед скоростным восхождением на вершину Эльбруса. Первым среди мужчин финишировал Виталий Чернов, вторым оказался победитель 2018 и 2019 годов Алексей Пагнуев, бронза досталась победителю фестиваля в гонке по ски-альпинизму, неоднократному призеру в «Вертикальном километре» Евгению Маркову.

Среди женщин первой оказалась Елена Кравченко (команда Red Fox) из Иркутска, второе место заняла Анастасия Рубцова из Владивостока, третье — Ирина Чернова.

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Варвара Кошечкина
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