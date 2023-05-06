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05:25, 6 мая 2023Мир

Названо количество пострадавших во время пожара на НПЗ Shell в США

Reuters: в результате пожара на НПЗ Shell в американском Хьюстоне пострадали 6 человек

Фото: Johnny Walea via TMX / Reuters

Недалеко от американского Хьюстона, штат Техас, шесть человек пострадали в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Shell. Количество назвало агентство Reuters.

По информации Associated Press, пострадавшие были госпитализированы. Тяжесть травм не уточняется. Собеседники агентства отметили, что пожар произошел на установке по производству альфа-олефинов.

О пожаре на НПЗ стало известно вечером 5 мая. Возгорание началось примерно в 14:54 часов по местному времени (23:54 по московскому времени). Все рабочие предприятия эвакуированы. Сообщалось, что перед возгоранием на заводе слышали мощный взрыв.

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Юлия Мискевич
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