Названо количество пострадавших во время пожара на НПЗ Shell в США

Reuters: в результате пожара на НПЗ Shell в американском Хьюстоне пострадали 6 человек

Недалеко от американского Хьюстона, штат Техас, шесть человек пострадали в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Shell. Количество назвало агентство Reuters.

По информации Associated Press, пострадавшие были госпитализированы. Тяжесть травм не уточняется. Собеседники агентства отметили, что пожар произошел на установке по производству альфа-олефинов.

О пожаре на НПЗ стало известно вечером 5 мая. Возгорание началось примерно в 14:54 часов по местному времени (23:54 по московскому времени). Все рабочие предприятия эвакуированы. Сообщалось, что перед возгоранием на заводе слышали мощный взрыв.