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14:58, 7 мая 2023Россия

Стали известны подробности о пострадавшей при обстреле ВСУ россиянке

Губернатор Гладков: у пострадавшей при обстреле ВСУ женщины множественные ранения

Фото: wutzkohphoto / Shutterstock / Fotodom

У женщины, которая пострадала при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгородской области, множественные осколочные ранения нижних конечностей и поясничного отдела. Такие подробности сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он уточнил, что скорая помощь доставила пострадавшую в городскую больницу № 2. На данный момент она находится в операционной, где врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь.

«Всего по селу было зафиксировано пять прилетов, два из которых попали в огород к этой женщине, где она в это время с мужем занималась хозяйством», — добавил глава региона.

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Об обстреле села Мурома Шебекинского городского округа со стороны Украины, во время которого пострадала россиянка, Гладков сообщил ранее 7 мая. Он отдельно добавил, что ВСУ били по центру населенного пункта.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Никита Абрамов
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