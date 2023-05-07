Владимир Рогов заявил, что Украина планирует захватить ЗАЭС и форсировать Днепр

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предупредил о планах Украины захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в беседе с РИА Новости.

«В планах украинских боевиков есть попытка форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС», — заявил Рогов. По его словам, украинской стороне это необходимо для того, чтобы создать плацдарм на левом берегу реки. «Они этого даже не скрывают», — добавил он.

Рогов рассказал, что стратегия и тактика предстоящего контрнаступления в Запорожской области разрабатывалась американскими и британскими кураторами, в том числе из различных силовых ведомств.

Ранее Рогов призвал гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси прекратить «ритуальные танцы» вокруг ЗАЭС. Он также отметил, что заявление Гросси может свидетельствовать лишь о том, что власти Киева готовят провокацию в отношении Запорожской АЭС.