Чернышенко заявил о выделении средств на развитие спорта в новых регионах

Дмитрий Чернышенко: более 3,2 миллиарда рублей будет направлено на спорт в новых регионах

В рамках рабочего визита в Луганскую народную республику заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел совещание по развитию инфраструктуры связи и созданию единого оператора с участием главы ЛНР Леонида Пасечника, а также посетил ряд социальных объектов региона.

«Луганская Народная Республика в непростых условиях демонстрирует активное восстановление мирной жизни, идет строительство объектов и подготовка к празднику. В рамках программы социально-экономического развития новых регионов, утвержденной правительством России, предполагается комплексное восстановление инфраструктуры. Президент Владимир Путин ставит нам задачу по достижению здесь среднероссийских показателей уровня жизни. Что касается связи, то возведение новых базовых станций и восстановление связи идет по плану. В ЛНР 450 базовых станций и 640 социально-значимых объектов должно быть подключены к сентябрю 2023 года. На территории новых субъектов также создается единый оператор мобильной связи "Миранда-медиа", который консолидирует активы существующих компаний и обеспечит качественную и доступную связь. Крайне важно в плане цифровизации наладить эффективную работу служб 122 и 112. Минцифры должны выполнить эту задачу не позднее конца года», — заявил Дмитрий Чернышенко на совещании по развитию инфраструктуры связи.

В ЛНР более 65 бригад занимаются установкой спутниковых пакетов «Русский мир» с российскими каналами. До конца года на территории новых субъектов должно быть бесплатно распространено и установлено 155 тысяч комплектов. Граждане смогут получать объективную информацию о происходящих событиях.

Леонид Пасечник поблагодарил руководство страны и добавил: «Работа организована. Поставленные задачи мы планово выполняем. Хотя, скажем честно и откровенно, стремиться еще есть к чему, задач невыполненных у нас еще в достаточном количестве. Здесь рассчитываем в том числе на федеральную поддержку, на вашу помощь».

Дмитрий Чернышенко совместно с главой субъекта посетил Луганское высшее училище физической культуры, где вручил учащимся сертификат на 50 комплектов спортивной экипировки.

«Вы сейчас являетесь воспитанниками высшего спортивного училища, так оно называлось раньше. Теперь оно станет олимпийским, что даст возможность этот центр развивать, вам — участвовать во всероссийских соревнованиях и побеждать! На доске почета очень много воспитанников школы, которые доказали, что свои трудом они могут становиться чемпионами, поэтому я искренне желаю вам ими стать. И вашим примером приобщать к занятиям спортом как можно больше ребят», — заявил вице-премьер.

«У народа здесь, должна быть своя команда. Чтобы луганский клуб играл в российской премьер — лиге, такую цель надо себе поставить и к ней идти. Училище олимпийского резерва вам в помощь», — добавил Дмитрий Чернышенко.

В рамках программы социально-экономического развития новых регионов в ЛНР до 1 марта 2024 года запланировано восстановление 9 спортивных объектов, создание 7 ФОКов открытого типа по различным видам спорта, закупка спортивного оборудования, инвентаря и экипировки.

«Всего более 3,2 миллиарда рублей запланировано из федерального бюджета и внебюджетных источников на восстановление спортивной инфраструктуры и развитие спорта в новых регионах в 2023 году», — сказал вице-премьер.

Активная интеграционная работа ведётся также в образовательных учреждениях. 106 программ двойных дипломов запустили российские вузы совместно с университетами ДНР и ЛНР, по которым уже сейчас обучается почти 2,5 тысячи студентов.