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18:10, 8 мая 2023Бывший СССР

Бывший депутат Рады обвинил Зеленского в невыплате обещанных армии денег

Экс-депутат Верховной Рады Бригинец обвинил Зеленского в невыплате обещанных армии денег

Фото: Yves Herman / Pool / Reuters

Бывший депутат Верховной Рады Украины Александр Бригинец обвинил президента страны Владимира Зеленского в том, что бойцы ВСУ не получили обещанных им выплат. Слова Бригинца из эфира телеканал «Прямой» приводит РИА Новости.

Бывший депутат напомнил, что 27 февраля 2022 года президент заявил, что каждый военный должен получать не меньше 100 тысяч гривен (около 211 тысяч рублей) на протяжении всего военного конфликта. «Кабинет министров сразу же поддержал это решение. <…> А сегодня президент молчит об этом», — сказал Бригинец.

Он добавил, что украинские власти несколько раз публично называли эту инициативу поспешной и необдуманной, но комментариев от самого Зеленского на этот счет так и не поступило. По словам Бригинца, за год объявленная сумма выплат армии вдвое потеряла в реальной стоимости.

Ранее в России предложили собирать дополнительный налог на нужды мобилизованных с россиян, чей доход превышает 12 миллионов рублей в год. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов и Олег Нилов. По их мнению, миллионерам следует увеличить размер НДФЛ на два процента, а полученные деньги отправлять в специальный Фонд поддержки мобилизованных и их семей.

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