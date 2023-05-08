Евродепутат потребовал судить в Гааге Байдена, Обаму и Трампа

Депутат ЕП Уоллес: Обама, Трамп и Байден должны предстать перед судом в Гааге

Действующий американский президент Джо Байден, а также его предшественники Барак Обама и Дональд Трамп должны предстать перед Международным уголовным судом (МУС) в Гааге, считает депутат Европарламента Мик Уоллес. Его слова приводит Ura.ru.

Помимо этого, по мнению евродепутата, перед гаагским трибуналом следует также предстать бывшему главе США Джорджу Бушу-младшему и экс-премьер-министру Великобритании Тони Блэру. В случае, если этого не произойдет, доверие к деятельности МУС упадет до катастрофически низкого уровня, подчеркнул Уоллес.

Ранее кандидат юридических наук Александр Мезяев назвал МУС важным составным элементом формирования институциональной системы неоколониализма XXI века. Он заявил, что официально заявленные МУС цели, такие как борьба с безнаказанностью за совершение международных преступлений, не соответствуют реальной повестке дня этого института.