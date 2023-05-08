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23:04, 8 мая 2023Забота о себе

Визажист раскрыла секреты нанесения тонального крема

Визажист Москвичева: для гладкости кожи тональный крем нужно наносить после праймера

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Визажист Юлия Москвичева раскрыла секреты правильного нанесения тонального крема. По ее словам, чтобы средство ложилось ровно и не было видно на лице, важно придерживаться нескольких правил, пишет «Газета.ru».

В частности, до нанесения тонального крема специалист рекомендовала использовать праймер, который поможет тону лечь ровнее.

«Начнем с подготовки — убедитесь, что ваш ежедневный уход подобран правильно и подходит именно вашему типу кожи. В особых случаях помимо стандартного ухода, добавьте этап дополнительного очищения, используя пилинг или скатки», — посоветовала визажист.

Специалист отметила, что ошибки в технике нанесения тона приводят к нежелательным результатам. Также Москвичева рекомендовала нанести средство точками на все лицо, затем нужно похлопывающими движениями распределить тональный крем по поверхности кожи. Это поможет создать гладкий «рельеф», отметила визажист.

«Небольшой лайфхак — наносите средство по направлению роста пушковых волос. Это снизит их видимость и добавит гладкости», — также подчеркнула она.

Москвичева посоветовала выбирать тональное средство в соответствии с типом кожи. К примеру, увлажняющее — для сухой, а матирующее — для жирной.

Ранее визажист Александра Астер назвала россиянкам главные ошибки в уходе за лицом. В первую очередь специалист отметила использование скраба, в составе которого находятся абрикосовые косточки. По ее словам, данное средство травмирует кожу и может вызвать воспаления из-за образовавшихся рубцов.

Кроме того, среди частых ошибок Астер выделила пренебрежение косметическими продуктами с SPF.

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Марина Совина
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