Россиянам посоветовали запивать шашлык водой или соком

Диетолог Богданова: жареное мясо лучше запивать теплой водой или натуральным соком

Диетолог, нутрициолог Зоя Богданова рассказала, какие напитки способствуют перевариванию жареного мяса. Так, в интервью радио Sputnik врач посоветовала россиянам запивать шашлык водой или натуральным соком.

По словам медика, баранина будет хорошо сочетаться с напитком, приготовленным из яблок. Такой сок утолит жажду, добавит вкусовые оттенки, но не будет забивать запах самого шашлыка, уточнила Богданова. При этом виноградный и ананасовый сок она рекомендовала употреблять с курицей или индейкой, а томатный — с жирной свининой.

«К сухому мясу — индейка, курица, нежирные части свинины — можно взять соки с более насыщенным вкусом, например, виноградный или ананасовый. Ананасовый сок к тому же улучшает пищеварение», — уточнила диетолог.

Богданова подчеркнула, что сухое вино также может способствовать перевариванию шашлыка, но не нужно забывать об опасности алкоголя для организма.

«Важно помнить, что вино — напиток обезвоживающий, и в целом от алкоголя, конечно, лучше отказаться», — посоветовала она.

Любителям молочных продуктов она предложила запивать шашлык таном. Этот напиток поможет организму справиться с большим количеством белковой и жирной пищи, резюмировала медик.

Ранее терапевт Полина Шубина рассказала, что людям с больным желудочно-кишечным трактом следует есть шашлык из рыбы. Врач также назвала способы сделать это блюдо безопасным для здоровья. Прежде всего стоит ответственно подойти к выбору мяса. По словам врача, для шашлыка лучше выбирать мясо птицы, кролика или корейку (она вкусная и нежирная).

