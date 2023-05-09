Президент Словакии напомнила об освобождении страны от фашизма Красной армией

Президент Словакии Чапутова заявила об освобождении страны от фашизма Красной армией

Президент Словакии Зузана Чапутова во время выступления на мероприятиях по случаю Дня Победы напомнила, что страну главным образом освободила советская Красная армия. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявила глава государства, территорию Словакии и Восточной Европы освободила главным образом советская Красная армия с помощью местных бойцов антигитлеровского Сопротивления, 1-го чехословацкого армейского корпуса и румынской армии.

День Победы над фашизмом в Словакии отметили в понедельник, 8 мая.

Ко Дню Победы в Европейском союзе прошли памятные мероприятия. Так, на парижском кладбище Пер-Лашез состоялось традиционное возложение венков к памятнику русским участникам французского Сопротивления. В софийском квартале «Дружба» (Болгария) прошла акция «Сад памяти», приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.