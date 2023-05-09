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00:47, 9 мая 2023Мир

Президент Словакии напомнила об освобождении страны от фашизма Красной армией

Президент Словакии Чапутова заявила об освобождении страны от фашизма Красной армией

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Президент Словакии Зузана Чапутова во время выступления на мероприятиях по случаю Дня Победы напомнила, что страну главным образом освободила советская Красная армия. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявила глава государства, территорию Словакии и Восточной Европы освободила главным образом советская Красная армия с помощью местных бойцов антигитлеровского Сопротивления, 1-го чехословацкого армейского корпуса и румынской армии.

День Победы над фашизмом в Словакии отметили в понедельник, 8 мая.

Ко Дню Победы в Европейском союзе прошли памятные мероприятия. Так, на парижском кладбище Пер-Лашез состоялось традиционное возложение венков к памятнику русским участникам французского Сопротивления. В софийском квартале «Дружба» (Болгария) прошла акция «Сад памяти», приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

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Марина Совина
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