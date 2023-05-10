Экс-агент МИ-6 рассказал об изменившейся на 180 градусов обстановке в зоне СВО

Экс-агент МИ-6 Крук заявил, что ситуация в зоне СВО изменилась на 180 градусов для ВСУ

Несмотря на западную помощь, Вооруженные силы Украины (ВСУ) уступают российской армии в обеспечении, что ставит под вопрос возможность планируемого контрнаступления. Об этом заявил бывший агент службы внешнеполитической разведки Великобритании (МИ-6) Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Ситуация развернулась на 180 градусов... Украине не хватает боеприпасов и артиллерийских орудий, а у России имеется полномасштабная система материально-технического снабжения, промышленная мощь и поставки», — считает экс-агент. По мнению Крука, у ВСУ есть 50 тысяч подготовленных военных, а у российской армии их «во много раз больше».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркивал: если ВСУ не добьются успеха в контрнаступлении, то будут готовить еще одно. Кроме того, Кулеба потребовал от Германии увеличения военной помощи Украине. «Чтобы победить в войне, нужно оружие, оружие и еще раз оружие. У Германии его достаточно, от Германии зависит многое», — отмечал дипломат.