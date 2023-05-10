Россиян предупредили о новом способе обмана при помощи чат-ботов

IT-эксперт Коростелев предупредил о новом способе обмана при помощи чат-ботов

Руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев предупредил о новом способе обмана при помощи чат-ботов. В беседе с «Лентой.ру» IT-эксперт дал россиянам советы для защиты от мошенников.

По словам специалиста, главным недостатком фишинговых текстов всегда был язык, поскольку не каждый злоумышленник мог написать грамотный текст. Чат-боты, как отметил Коростелев, пишут грамотные сообщения, что повышает возможность обмана. «Чат-бот составляет такие тексты идеально, и пользователи с большей вероятностью перейдут по ссылке, ведущей на страницу с вредоносным ПО», — пояснил эксперт.

Коростелев рекомендовал не переходить по подозрительным ссылкам, так как сообщения от банков, служб доставки и других сервисов, как правило, приходят только через официальные приложения.

Еще одним новым способом мошенничества специалист назвал создание вирусов и плагинов в браузере с помощью чат-ботов. По его словам, хакеры уже создают вирусы-шифровальщики, а также плагины для браузеров, которые могут похищать пароли и данные карт. В целях защиты от мошенников Коростелев призвал не сохранять пароли и личные данные, особенно финансовые, в памяти браузеров.

Кроме того, эксперт отметил, что некоторые мошенники стали спекулировать на популярности чат-ботов. «Мошенники применяют старый прием, спекулируя на актуальных событиях или явлениях», — отметил он. В таких случаях, как объяснил специалист, у человека замыливается глаз и его бдительность притупляется.

По словам руководителя отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности», любое «специальное предложение» должно автоматически вызывать настороженность: чем популярнее рекламируемое явление, чем больше скидка или невероятный бонус, тем больше вероятность обмана.

Ранее директор по цифровым технологиям и искусственному интеллекту (ИИ) Пентагона Крейг Мартелл признался в смертельном страхе перед системами генеративного искусственного интеллекта. Он назвал чат-бот ChatGPT «идеальным инструментом для распространения дезинформации».