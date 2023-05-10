В сети распространили фейк о «массовой проверке» россиян

Сообщения о «массовой проверке» россиян не нашли подтверждение

В мае в соцсетях стали распространяться посты, в которых утверждается, что «Госдума планирует самую массовую проверку граждан РФ», в результате чего счета многих россиян будут заблокированы. Эта информация не нашла подтверждения.

«В мае банки по приказам налоговой блокируют все счета подряд и проверяют транзакции за последние три года. На этот раз все серьезно: под раздачу попадают блогеры, ИПшники, фрилансеры, риелторы и даже таксисты», — утверждается в публикациях во «ВКонтакте» и Telegram без ссылок на подтверждающие это документы или высказывания депутатов.

В открытых источниках не удалось найти высказывания депутатов Госдумы на тему массовой проверки. Также такую инициативу не удалось обнаружить среди документов Государственной Думы. Сообщения о жалобах людей на массовые блокировки счетов в соцсетях также не появлялись, несмотря на то, что налоговые органы имеют право запрашивать у банков информацию о счетах физлиц и блокировать их в случае нарушений.

«Запросить информацию о счетах, вкладах и электронных кошельках налогоплательщика налоговые органы могут только при проведении проверок в отношении этих лиц. Например, гражданин направил заявление о получении налогового вычета за покупку квартиры, не имея официального дохода. В этом случае налоговая может заинтересоваться поступлениями на счета такого налогоплательщика. При этом такие сведения налоговые органы могут запросить при согласии руководителя Управления ФНС России по субъекту РФ или руководства ФНС России», — отмечали ранее в ФНС.

Блокировка счетов россиян по запросу налоговой возможна при нарушениях, которые указаны на сайте налоговой. Среди них, например, непредоставление декларации или нарушение налогового законодательства. Депутаты Госдумы, о которых идет речь в распространяемых постах, таких полномочий не имеют.

Сообщение о массовой проверке россиян не получило широкого распространения в соцсетях — его скопировали страницы с малым количеством подписчиков. Пользователи соцсетей почти не комментировали записи. В СМИ информация о проверках не появлялась.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»