СКР завершил расследование дела о жестоком убийстве 71-летней учительницы

В Марий Эл мужчину, отрезавшего голову учительнице, хотят отправить в психбольницу

В Республике Марий Эл завершили расследование в отношении 36-летнего местного жителя, который обвиняется в жестоком убийстве 71-летней учительницы физкультуры Риммы Павловой. Об этом в среду, 10 мая, сообщает kazan.kp.ru.

По данным издания, утром 11 октября 2022 года мужчина проходил мимо дома пенсионерки и увидел, как она зашла в сарай. Фигурант проследовал за женщиной и, предположительно, камнем нанес ей удары, после чего отрезал голову. Тело пожилой учительницы обнаружила соседка.

В доме у обвиняемого правоохранители нашли сапоги, брюки и нож со следами крови, а также изобличающие его записи. В ходе расследования были проведены судебные экспертизы. Психиатрическая экспертиза показала, что мужчина не мог сознавать опасность своих действий и руководить ими и поэтому нуждается в принудительном лечении. Материалы дела для помещения обвиняемого в специализированную больницу, оказывающую психиатрическую помощь, готовятся для направления в суд.

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