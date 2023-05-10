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16:08, 10 мая 2023Силовые структуры

Застреливший во время погони россиянина полицейский получил четыре года колонии

В Забайкалье суд приговорил к 4 годам колонии полицейского, застрелившего в погоне мужчину

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Суд вынес обвинительный приговор бывшему начальнику отделения ГИБДД межрайонного отдела МВД России «Балейский» Забайкальского края Артему Зимину, застрелившему случайно во время погони мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.

Полицейский признан виновным в превышении должностных полномочий. Ему назначено наказание в виде четырех лет в колонии общего режима.

Следствие и суд установили, что в ночь на 14 января 2022 года в городе Балей полицейские проводили рейд по выявлению пьяных водителей. Один из них отказался останавливать машину и тогда сотрудники ГИБДД кинулись за ним в погоню. Мужчина затормозил, выскочил из салона и попытался скрыться. Зимин без оснований вынул из кобуры табельный пистолет Макарова и произвел не менее трех предупредительных выстрелов. Затем полицейский споткнулся и непроизвольно выстрелил убегавшему в голову. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Ему было 34 года.

Полицейский будет уволен из органов внутренних дел после вступления приговора в силу.

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Любовь Ширижик
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