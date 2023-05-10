В Калининградской области запретили дроны до снятия режима базовой готовности

Калининградский губернатор Алиханов запретил дроны до снятия режима базовой готовности

В Калининградской области запрещены полеты гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) до снятия режима базовой готовности. Соответствующий указ подписал губернатор российского региона Антон Алиханов.

«Постановляю: запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Калининградской области. (…) Действует до снятия режима (уровня базовой готовности), введенного пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года», — говорится в документе.

В указе уточняется, что запрет на полеты дронов не касается тех беспилотников, которые используют органы государственной власти, федеральные ведомства, а также организации топливно-энергетического комплекса. Запуски БПЛА в интересах гособоронзаказа также не попадают под ограничения.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что использование беспилотников следует ограничить во всей России, по крайней мере, на время украинского конфликта. По его мнению, это необходимо, чтобы не провоцировать лишнюю панику среди населения при использовании дронов в мирных целях.