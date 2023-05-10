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08:03, 10 мая 2023Россия

В России жители одного из регионов ощутили землетрясение

В Елизовском районе Камчатки местные жители ощутили землетрясение магнитудой 4,2
СюжетЗемлетрясения в России

Фото: Unsplash.com

В Елизовском районе Камчатского края местные жители ощутили землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщается на сайте краевого управления МЧС.

Там уточнили, что эпицентр землетрясения находился 15 километрах северо-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа, его очаг залегал на глубине 22 километра.

Жители Петропавловск-Камчатского городского округа ощутили подземные толчки силой до 3 баллов. Разрушений нет, никто не пострадал. Угроза цунами после землетрясение не объявлялась.

Ранее землетрясение произошло в акватории озера Байкал. Толчки ощущались на территории Кабанского, Прибайкальского, Иволгинского, Селенгинского, Тарбагатайского, и Заиграевского районов Бурятии, а также в Улан-Удэ.

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Анастасия Шейкина
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