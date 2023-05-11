Италия задумала выйти из китайской инициативы «Один пояс — один путь»

FT: Италия проведет переговоры с Китаем о выходе из инициативы «Один пояс — один путь»

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони планирует провести переговоры с представителями властей Китая, на которых обсудит выход из программы Пекина по инвестициям в инфраструктуру «Один пояс — один путь», стремясь при этом сохранить дружеские отношения и прочные коммерческие связи. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

При этом сама Мелони заявила, что еще не решила, следует ли прекратить участие Италии в инициативе КНР. Впрочем, по словам итальянских чиновников, правительство Мелони уже задумало найти способ выйти из программы, не вызывая при этом гнева со стороны Пекина.

«Мы хотим поддерживать с ними хорошие отношения и работать над тем, чтобы избежать эскалации проблем», — рассказал один из них в разговоре с FT.

Рим подвергся резкому осуждению со стороны Вашингтона и Брюсселя, когда в 2019 году присоединился к китайской инициативе, став единственной страной-участницей программы из «Большой семерки» (G7). Мелони во время прошлогодней избирательной кампании публично назвала это решение «большой ошибкой».