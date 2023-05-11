Дизайнеры одежды из российских регионов рассказали о работе в глубинке

Дизайнеры брендов JULIA IVA и Fleurette рассказали о работе в российской глубинке

Дизайнеры из разных регионов России, которые приняли участие в маркетах Московской недели моды, рассказали о развитии модной индустрии в глубинке. О них говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, модельер из Нового Уренгоя Юлия Жестянкина (бренд JULIA IVA) создает женскую одежду и аксессуары в русском стиле. В принтах и декоре вещей встречаются как стилизованные мотивы русского зодчества, так и коллаборации с современными художниками. Производство бренда сосредоточено в разных городах России, а ткани закупаются в Москве. Из материалов используются хлопок, лен, шифон и трикотаж. На маркетах Московской недели моды Жестянкина представила коллекцию ярких платьев-рубах с элементами ручной росписи, разработанной совместно с ямальскими художниками, а также платки с авторским принтами.

В то же время дизайнер Евгения Карташова (бренд KARTASHOVA) из Кемерово — выпускница итальянской школы моды в Милане — основала локальный бренд на стыке повседневного стиля и авангарда. Ее линейки не следуют сезонным тенденциями и выпускаются несколько раз в году. Полный цикл производства бренда также находится в России.

Фото: лукбук бренда JULIA IVA

В свою очередь, рыбинский бренд украшений Fleurette является семейным бизнесом. Отец, мать и дочь изготавливают украшения из сухих цветов, которые самостоятельно собирают, засушивают и заливают смолой. Все изделия создаются в домашней мастерской в Рыбинске. Ассортимент включает подвески, чокеры, серьги и браслеты.

Бренд MARCLO из города Советский показал на маркете коллекцию женской одежды из натуральных тканей: льна с вискозой, хлопка с эффектом бархата, шелка. Дизайнеры закупают ткани в Европе и СНГ, а производят изделия в небольших локальных мастерских, расположенных в Чувашии. «Наш бренд родился на земле хантов и манси, коренных народов Севера России. Жизнь среди природы воспитала в них ее почитание и рациональное использование», — отметила модельер Марина Бабикова.

Всего в мероприятиях Московской недели моды приняли участие около 700 дизайнеров со всей России. Мероприятия прошли в торговых центрах «Европолис» (Ростокино), «Метрополис», «Океания», «Павелецкая плаза», «Ривьера», «Хорошо!», «VEGAS Крокус сити».