Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:54, 11 мая 2023Ценности

Дизайнеры одежды из российских регионов рассказали о работе в глубинке

Дизайнеры брендов JULIA IVA и Fleurette рассказали о работе в российской глубинке

Фото: лукбук бренда JULIA IVA

Дизайнеры из разных регионов России, которые приняли участие в маркетах Московской недели моды, рассказали о развитии модной индустрии в глубинке. О них говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, модельер из Нового Уренгоя Юлия Жестянкина (бренд JULIA IVA) создает женскую одежду и аксессуары в русском стиле. В принтах и декоре вещей встречаются как стилизованные мотивы русского зодчества, так и коллаборации с современными художниками. Производство бренда сосредоточено в разных городах России, а ткани закупаются в Москве. Из материалов используются хлопок, лен, шифон и трикотаж. На маркетах Московской недели моды Жестянкина представила коллекцию ярких платьев-рубах с элементами ручной росписи, разработанной совместно с ямальскими художниками, а также платки с авторским принтами.

В то же время дизайнер Евгения Карташова (бренд KARTASHOVA) из Кемерово — выпускница итальянской школы моды в Милане — основала локальный бренд на стыке повседневного стиля и авангарда. Ее линейки не следуют сезонным тенденциями и выпускаются несколько раз в году. Полный цикл производства бренда также находится в России.

Фото: лукбук бренда JULIA IVA

В свою очередь, рыбинский бренд украшений Fleurette является семейным бизнесом. Отец, мать и дочь изготавливают украшения из сухих цветов, которые самостоятельно собирают, засушивают и заливают смолой. Все изделия создаются в домашней мастерской в Рыбинске. Ассортимент включает подвески, чокеры, серьги и браслеты.

Бренд MARCLO из города Советский показал на маркете коллекцию женской одежды из натуральных тканей: льна с вискозой, хлопка с эффектом бархата, шелка. Дизайнеры закупают ткани в Европе и СНГ, а производят изделия в небольших локальных мастерских, расположенных в Чувашии. «Наш бренд родился на земле хантов и манси, коренных народов Севера России. Жизнь среди природы воспитала в них ее почитание и рациональное использование», — отметила модельер Марина Бабикова.

Всего в мероприятиях Московской недели моды приняли участие около 700 дизайнеров со всей России. Мероприятия прошли в торговых центрах «Европолис» (Ростокино), «Метрополис», «Океания», «Павелецкая плаза», «Ривьера», «Хорошо!», «VEGAS Крокус сити».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал поставки Британией Киеву ракет дальнего радиуса действия
Обварившаяся кипятком российская пенсионерка умерла после двух месяцев лечения
Российская блогерша навала шесть «колхозных» вещей на лето
В Кремле оценили реакцию Грузии на решение России отменить визы
Стала известна дата начала отключения горячей воды в Подмосковье
Украинский сапер получил 18 лет колонии за установку мины в жилом доме в ЛНР
Парламент Молдавии одобрил расторжение соглашений о телерадиокомпании «Мир»
Допущенные FIE российские фехтовальщики пропустят международные турниры
В России состоялась первая масштабная продажа токенов за рубли
Анонсирована встреча Путина с главой Тюменской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.