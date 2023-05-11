Двое российских военных получили срок за отказ от участия в СВО

На Камчатке суд приговорил к 2,5 года колонии-поселения двух военных за отказ ехать на СВО

35 гарнизонный военный суд на Камчатке вынес приговор двоим военнослужащим, отказавшимся выполнить приказ об отправке на специальную военную операцию (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Они признаны виновными по статье 332 УК РФ («Неисполнение приказа»). Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев в колонии-поселении.

Из материалов дел осужденных следует, что 21 января 2023 года в клубе воинской части, дислоцированной в Петропавловске-Камчатском они допустили нарушение Устава внутренней службы Вооруженных Сил России и Дисциплинарного устава Вооруженных Сил России, не желая участвовать в боевых действиях. Военнослужащие отказались выполнять приказ командира воинской части об отправке в рамках мобилизации на выполнение специальных задач в район проведения СВО.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Тихоокеанском флотском военном суде.