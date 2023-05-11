Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:19, 11 мая 2023Силовые структуры

Двое российских военных получили срок за отказ от участия в СВО

На Камчатке суд приговорил к 2,5 года колонии-поселения двух военных за отказ ехать на СВО

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

35 гарнизонный военный суд на Камчатке вынес приговор двоим военнослужащим, отказавшимся выполнить приказ об отправке на специальную военную операцию (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Они признаны виновными по статье 332 УК РФ («Неисполнение приказа»). Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев в колонии-поселении.

Из материалов дел осужденных следует, что 21 января 2023 года в клубе воинской части, дислоцированной в Петропавловске-Камчатском они допустили нарушение Устава внутренней службы Вооруженных Сил России и Дисциплинарного устава Вооруженных Сил России, не желая участвовать в боевых действиях. Военнослужащие отказались выполнять приказ командира воинской части об отправке в рамках мобилизации на выполнение специальных задач в район проведения СВО.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Тихоокеанском флотском военном суде.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности
Перенос украинского контрнаступления объяснили
Москвичам рассказали о погоде на выходные
В ОКР высказались о критериях МОК по допуску россиян на турниры
Стали известны предварительные итоги переговоров по продлению зерновой сделки
Беспилотник взорвался у белгородского села
Россиянкам назвали способ сохранить подтянутое тело после 40 лет
Подсчитано число погибших в ходе протестов в Пакистане
Замминистра российского региона уличили в получении девяти миллионов рублей
Актриса Дина Корзун оценила произошедшие с Москвой изменения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.