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20:39, 11 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о переброске частей ВСУ в направлении Белгородской области

Военкор Поддубный сообщил о переброске украинских танков и пехоты к Белгородской области

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают крупные силы в направлении Белгородской области и на купянское направление, сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.

«Наши товарищи из Харькова сообщают, что по объездной дороге весь день идут колоны военной техники ВСУ в сторону границы с Белгородской областью и на купянское направление», — написал военкор.

По словам Поддубного, в украинских колоннах идут танки, самоходные артиллерийские установки (САУ), реактивные системы залпового огня (РСЗО) и бронемашины с пехотой.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что ВСУ перед контрнаступлением получили от западных стран вооружение на 30 миллиардов долларов. Стоимость полученной военной помощи превышает годовые траты на армию любой из стран НАТО, кроме США.

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Алевтина Запольская
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