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23:05, 11 мая 2023Россия

Минобороны опровергло заявления о прорыве обороны в зоне СВО

МО опровергло заявления о прорыве обороны на участках линии боевого соприкосновения с ВСУ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Минобороны России в своем Telegram-канале опровергло распространенные в Telegram-каналах заявления о прорыве обороны на различных участках линии боевого соприкосновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО).

По состоянию на 22:00 четверга, 11 мая, на купянском, херсонском и запорожском направлениях активные действия не ведутся, а штурмовыми отрядами продолжается освобождение западной части Артемовска (украинское название — Бахмут) при поддержке авиации и артиллерии, сообщили в МО РФ.

Общая обстановка в районе проведения спецоперации находится под контролем, подчеркнули в военном ведомстве.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Марина Совина
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