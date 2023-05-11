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19:02, 11 мая 2023Силовые структуры

Россиянина осудят за секс с 13-летней падчерицей

Под Тамбовом будут судить 32-летнего мужчину, занявшегося сексом с 13-летней падчерицей

Фото: dan.nikonov / Shutterstock / Fotodom

В Тамбовской области суд рассмотрит дело 32-летнего мужчины, занявшегося сексом с 13-летней падчерицей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в сентябре 2022 года пьяный мужчина предложил падчерице вступить в интимную связь. Она согласилась. Отмечается, что фигурант знал, что девочке всего лишь 13 лет. О произошедшем стало известно, когда в полицию поступило заявление из медицинского учреждения о беременности школьницы.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 134 («Половое сношение с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста») УК РФ. Отчиму грозит от трех до десяти лет колонии.

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Екатерина Власова
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