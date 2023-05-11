Во Франции начали расследование гибели журналиста под Артемовском

Антитеррористическая прокуратура Франции расследует гибель журналиста AFP под Артемовском

Антитеррористическая прокуратура Парижа начала расследование гибели журналиста агентства France-Presse (AFP) Армана Сольдена под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает телеканал France 24.

Расследованием будет заниматься Центральное управление по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти (OCLCH). Специалисты намерены выяснить точные обстоятельства гибели французского журналиста.

Во вторник, 9 мая, агентство AFP сообщило о гибели своего журналиста Армана Сольдена в районе Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР) в результате обстрела на окраине города Часов Яр. Отмечается, что он работал видеокоординатором агентства на Украине.