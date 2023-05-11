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20:14, 11 мая 2023Силовые структуры

Российский пенсионер приревновал жену и после ссоры с ней поджег свой дом

Под Самарой 72-летний пенсионер приревновал жену и после ссоры с ней поджег свой дом

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Самарской области полицейские задержали 72-летнего пенсионера, поджегшего дом после ссоры с 76-летней женой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Пожилой россиянин рассказал стражам порядка, что причиной его поступка стала ревность и желание досадить супруге. Накануне инцидента пара поссорилась, после чего женщина уехала к родственникам, а ее муж остался дома один, выпил спиртное, наполнил две бутылки бензином и обмотал их веревкой. Оставшееся горючее он разлил по комнатам и поджег.

Бутылки с бензином он забрал с собой на случай, если пламя не разгорится — в такой ситуации он планировал вернуться и воспользоваться ими. Какое-то время пенсионер наблюдал за пожаром со стороны, а затем бросил бутылки возле дома и ушел.

В это время соседка заметила огонь и позвонила в полицию и МЧС. Прибывшие пожарные локализовали пожар и помешали ему распространиться на другие строения, однако дом семьи полностью сгорел.

В результате пенсионера нашли на одной из улиц села. После допроса его отпустили под подписку о невыезде. Сейчас он живет в бане, ущерб от действий ревнивого мужа составил 600 тысяч рублей.

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Елизавета Новикова
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