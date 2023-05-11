Сербия отказалась от планов выдавать паспорта россиянам после предупреждения ЕС

FT: Сербия приостановила планы по выдаче паспортов россиянам, прожившим в стране год

Сербия приостановила планы по выдаче паспортов россиянам и другим иностранным гражданам, прожившим в стране хотя бы один год, после того, как ЕС предупредил: такую инициативу могут не одобрить в Брюсселе, и он приостановит безвизовый режим для балканской страны. Об этом пишет газета Financial Times.

Законопроект был предложен правительством Сербии в апреле. Он предусматривает, что одного года временного проживания в стране будет достаточно, чтобы иностранные граждане, работающие в местных компаниях или занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью, могли получить сербский паспорт.

В Евросоюзе считают, что такие меры угрожают безопасности объединения. «Если предоставление гражданства будет сочтено представляющим повышенный риск для внутренней безопасности и государственной политики государств-членов, безвизовый режим может быть приостановлен», — говорится в заявлении Еврокомиссии, направленном сербским властям.

Как указывает FT, новости о возможных изменениях в законодательстве в последние несколько недель вызвали резонанс в русскоязычном сегменте соцсетей.

В декабре 2022-го сообщалось, что с начала военной операции на Украине более 104 тысяч граждан России получили вид на жительство в Сербии сроком на один год. Число находящихся в стране россиян не уточняется.