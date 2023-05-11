На российском курорте появятся новые пешие тропы для туристов

Сочинский курорт «Роза Хутор» откроет новые пешие тропы для туристов

На сочинском курорте «Роза Хутор» в летнем сезоне появится несколько новых пеших маршрутов для туристов. Об этом сообщила «Российской газете» руководитель Управления активного отдыха и туризма курорта Ольга Падейская.

По ее словам, в этом году посетителям будет представлена новая карта пеших троп.

«Теперь мы оперируем именно понятием пеших троп, по которым можно составить индивидуальные маршруты. Их карта стала более разветвленной и разнообразной. На курорте будут работать 24 пешие тропы, из них четыре — совершенно новые», — пояснила Падейская.

Она уточнила, что новые маршруты получат названия «Путь тритона», «Лабиринт», «Календула» и «100 пихт». Запустить их планируется в июне и июле, в соответствии с погодными условиями.

«Например, "100 пихт" проложена через реликтовый лес и Стеш-парк с необычными деревянными фигурами. На этой тропе растут пихты Нордмана, их фитонциды и хвойный аромат в сочетании с горным воздухом благотворно влияют на организм. А на тропе "Путь Тритона" можно встретить озеро краснокнижных тритонов», — рассказала собеседница издания.

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