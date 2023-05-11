Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:25, 11 мая 2023Моя страна

На российском курорте появятся новые пешие тропы для туристов

Сочинский курорт «Роза Хутор» откроет новые пешие тропы для туристов

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

На сочинском курорте «Роза Хутор» в летнем сезоне появится несколько новых пеших маршрутов для туристов. Об этом сообщила «Российской газете» руководитель Управления активного отдыха и туризма курорта Ольга Падейская.

По ее словам, в этом году посетителям будет представлена новая карта пеших троп.

«Теперь мы оперируем именно понятием пеших троп, по которым можно составить индивидуальные маршруты. Их карта стала более разветвленной и разнообразной. На курорте будут работать 24 пешие тропы, из них четыре — совершенно новые», — пояснила Падейская.

Она уточнила, что новые маршруты получат названия «Путь тритона», «Лабиринт», «Календула» и «100 пихт». Запустить их планируется в июне и июле, в соответствии с погодными условиями.

«Например, "100 пихт" проложена через реликтовый лес и Стеш-парк с необычными деревянными фигурами. На этой тропе растут пихты Нордмана, их фитонциды и хвойный аромат в сочетании с горным воздухом благотворно влияют на организм. А на тропе "Путь Тритона" можно встретить озеро краснокнижных тритонов», — рассказала собеседница издания.

Ранее в Сочи запустили туристический ретро-поезд, который курсирует по маршруту Туапсе — Сочи — Гагра.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Украина отложила контрнаступление ВСУ. Почему Зеленский заколебался?
Жильцы сталинской высотки в центре Москвы устроили массовую драку
Китаист спрогнозировал реакцию Пекина на визит Лиз Трасс на Тайвань
ВМФ России получит вторую серийную АПЛ проекта 885М
Стало известно о стагнации цен на новостройки в Москве
ЕС призвал Грузию не пускать в страну российские самолеты
Названы даты проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов
Умерла звезда сериала «Главный госпиталь» Джэклин Зимен
Дизайнер раскрыла секрет омоложения 71-летней певицы Ирины Аллегровой
Дизайнер интерьеров предостерегла от размещения телевизора на стене
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.