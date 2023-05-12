Российские военные сбили четыре ракеты HIMARS на южнодонецком направлении

Гордеев сообщил, что российские военные сбили 4 ракеты HIMARS на южнодонецком направлении

Российские военные группировки «Восток» отразили ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении и сбили четыре ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом РИА Новости сообщил глава пресс-центра группировки Александр Гордеев.

По его информации, ракеты сбиты расчетами зенитных ракетных систем С-300. Также передовые подразделения группировки при поддержке артиллерии пресекли действия двух разведгрупп противника и уничтожили пикап.

Кроме того, огнем самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожен минометный расчет ВСУ в районе Пречистовки. Расчетом самоходного миномета «Тюльпан» уничтожен пункт временной дислокации украинских солдат в районе Великой Новоселки, добавили в Минобороны.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.