Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:10, 12 мая 2023Россия

Российские военные сбили четыре ракеты HIMARS на южнодонецком направлении

Гордеев сообщил, что российские военные сбили 4 ракеты HIMARS на южнодонецком направлении
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российские военные группировки «Восток» отразили ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении и сбили четыре ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом РИА Новости сообщил глава пресс-центра группировки Александр Гордеев.

По его информации, ракеты сбиты расчетами зенитных ракетных систем С-300. Также передовые подразделения группировки при поддержке артиллерии пресекли действия двух разведгрупп противника и уничтожили пикап.

Кроме того, огнем самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожен минометный расчет ВСУ в районе Пречистовки. Расчетом самоходного миномета «Тюльпан» уничтожен пункт временной дислокации украинских солдат в районе Великой Новоселки, добавили в Минобороны.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны опровергло заявления о прорыве обороны в зоне СВО
Врач перечислила симптомы синдрома хронической усталости
Назван главный козырь России для наступления на запорожском направлении
Внезапно выползший из моря аллигатор напугал туристов на пляже и попал на видео
Российская ПВО сбила украинскую ракету «Точка-У»
ЛДПР внесет законопроект о штрафах за рекламные звонки
Российские военные сбили четыре ракеты HIMARS на южнодонецком направлении
Порнозвезда дала совет нежелающим заниматься сексом втроем
Смерть одинокого бухгалтера не замечали шесть лет
Первый замгоссекретаря США покинет свой пост
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.