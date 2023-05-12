Описаны выгоды Китая от завершения украинского конфликта

Политолог Асафов заявил об экономической выгоде для Китая от завершения СВО

Китай заинтересован в завершении украинского конфликта, поскольку отсутствие санкционного давления и нормализация торговых отношений в мире несет очевидную экономическую выгоду. Кроме того, страна хочет принять участие в поиске мирных решений. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Александр Асафов.

«Выгоды для Китая от завершения конфликта очевидны: страна заинтересована в отсутствии санкционного давления в мире и в нормализации торговли. Это возможно только при условии нормализации международной обстановки. Кроме того, если Пекину удастся повлиять на происходящее, помочь России справиться со сложившейся ситуацией, то следующий виток напряженности, который, очевидно, будет касаться уже Китая, может пойти по тому же сценарию», — сказал Асафов.

Политолог допустил, что страна сможет использовать опыт поиска и достижения компромиссов для недопущения напряженности уже по линии Китай — Тайвань и другим острым для страны вопросам, которые, по словам Асафова, уже прорабатывает Вашингтон.

«Обсуждение появления центра НАТО в Японии с перспективой размещения антикитайской инфраструктуры как раз является одним из симптомов того, вокруг чего будет развиваться следующий виток напряженности», — подчеркнул политолог.

Ранее глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что Китай сможет извлечь выгоду из любого исхода специальной военной операции. Он также подчеркнул готовность ЕС «серьезно взаимодействовать» с Пекином по теме конфликта на Украине, несмотря на его риторическую поддержку Москвы.