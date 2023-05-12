Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:26, 12 мая 2023Мир

Описаны выгоды Китая от завершения украинского конфликта

Политолог Асафов заявил об экономической выгоде для Китая от завершения СВО

Фото: Getty Images

Китай заинтересован в завершении украинского конфликта, поскольку отсутствие санкционного давления и нормализация торговых отношений в мире несет очевидную экономическую выгоду. Кроме того, страна хочет принять участие в поиске мирных решений. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Александр Асафов.

«Выгоды для Китая от завершения конфликта очевидны: страна заинтересована в отсутствии санкционного давления в мире и в нормализации торговли. Это возможно только при условии нормализации международной обстановки. Кроме того, если Пекину удастся повлиять на происходящее, помочь России справиться со сложившейся ситуацией, то следующий виток напряженности, который, очевидно, будет касаться уже Китая, может пойти по тому же сценарию», — сказал Асафов.

Политолог допустил, что страна сможет использовать опыт поиска и достижения компромиссов для недопущения напряженности уже по линии Китай — Тайвань и другим острым для страны вопросам, которые, по словам Асафова, уже прорабатывает Вашингтон.

«Обсуждение появления центра НАТО в Японии с перспективой размещения антикитайской инфраструктуры как раз является одним из симптомов того, вокруг чего будет развиваться следующий виток напряженности», — подчеркнул политолог.

Ранее глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что Китай сможет извлечь выгоду из любого исхода специальной военной операции. Он также подчеркнул готовность ЕС «серьезно взаимодействовать» с Пекином по теме конфликта на Украине, несмотря на его риторическую поддержку Москвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Китай анонсировал визит своего спецпредставителя в Россию и на Украину
Девятилетний воспитанник российского детдома отравился лекарствами и впал в кому
Депутат Госдумы рассказал о попытке дать ему взятку в 50 тысяч евро
Психолог назвала способы распознать паническую атаку
Крупный поставщик нефти вернется на мировой рынок
Одной категории россиян предложили ускорить получение квартир за участие в СВО
Мастер назвал самые нелепые надписи для татуировки
Гузеева ответила на критику словами «на насекомых не обижаюсь»
Президент Литвы заявил о рассмотрении членства Украины в НАТО на саммите альянса
Описаны выгоды Китая от завершения украинского конфликта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.