Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:43, 12 мая 2023Экономика

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

«Известия»: мошенники стали запугивать россиян переводом средств экстремистам

Фото: Unsplash

Российские банки раскрыли новую схему мошенничества со средствами клиентов. Об этом сообщают «Известия».

Злоумышленники под видом правоохранительных органов сообщают гражданам, что зафиксировали попытку списать с их счетов деньги в адрес террористических или экстремистских организаций, запрещенных в России. После запугивания жертвы мошенники предлагают «спасти» средства путем перевода на «безопасный» счет. На самом деле деньги уходят злоумышленникам. За последний месяц несколько попыток такого вида мошенничества отметили в МТС Банке.

Как правило, такая схема обмана наиболее опасна для людей пожилого возраста, поскольку они редко пользуются дистанционными сервисами банка и более доверчивы, предупреждают в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР). Мошенники также делают ставки на законопослушных граждан, которые испугаются потенциальной уголовной ответственности и выполнят все, что им скажут, добавила региональный куратор проекта «ПроФиТ» Ассоциации развития финансовой грамотности Ольга Сычева-Передеро. По ее словам, в последнее время эмоциональное давление в виде угроз и предупреждений о похищениях и болезнях близких стало особенно популярным инструментом злоумышленников.

Материалы по теме:
Компании по всему миру переходят на четырехдневную рабочую неделю. Почему сотрудникам полезно работать меньше?
Компании по всему миру переходят на четырехдневную рабочую неделю.Почему сотрудникам полезно работать меньше?
4 мая 2023
Китай начал войну против банкиров из-за масштабного кризиса. Поможет ли это спасти экономику?
Китай начал войну против банкиров из-за масштабного кризиса.Поможет ли это спасти экономику?
11 мая 2023

В случае если гражданин опасается, что к его личному кабинету могли получить доступ мошенники, ему следует сначала проверить историю операций в приложении и позвонить в свою финансовую организацию для уточнения этой информации, рекомендуют в Почта Банке. Как правило, на самом деле никакого перевода нет, а злоумышленники лишь пытаются испугать человека. В Банке России также указали, что для хищения средств мошенники упоминают в своих легендах «безопасный» счет, в том числе якобы открытый в ЦБ, однако такого счета не существует.

По мнению главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, ответственность за действия финансовых мошенников должны взять российские банки. Она отметила, что сейчас последствия социальной инженерии «расхлебывают только сами люди», а для успешного противостояния преступникам необходима координация усилий финансового сектора с правоохранительными органами и операторами связи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Минобороны России опровергло сообщения о прорыве обороны в зоне СВО. Что происходит на линии боевого соприкосновения?
Боррель указал на возможность Китая извлечь выгоду из любого исхода СВО
Мощный пожар в Подмосковье попал на видео
В Крыму на стройке Соборной мечети нашли пакет с торчащими проводами
В Индии самка ягуара умерла из-за травм после спаривания с самцом
Блогерша с покрытым татуировками телом ответила на нравоучения в сети
Пляжная страна Европы изменила правила въезда для туристов с шенгенскими визами
Разработан новый механизм создания искусственного мяса
Забастовка сценаристов приостановила работу над новым сезоном The Last of Us
На Украине назвали заявление Зеленского о переносе наступления уловкой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.