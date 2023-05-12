Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

«Известия»: мошенники стали запугивать россиян переводом средств экстремистам

Российские банки раскрыли новую схему мошенничества со средствами клиентов. Об этом сообщают «Известия».

Злоумышленники под видом правоохранительных органов сообщают гражданам, что зафиксировали попытку списать с их счетов деньги в адрес террористических или экстремистских организаций, запрещенных в России. После запугивания жертвы мошенники предлагают «спасти» средства путем перевода на «безопасный» счет. На самом деле деньги уходят злоумышленникам. За последний месяц несколько попыток такого вида мошенничества отметили в МТС Банке.

Как правило, такая схема обмана наиболее опасна для людей пожилого возраста, поскольку они редко пользуются дистанционными сервисами банка и более доверчивы, предупреждают в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР). Мошенники также делают ставки на законопослушных граждан, которые испугаются потенциальной уголовной ответственности и выполнят все, что им скажут, добавила региональный куратор проекта «ПроФиТ» Ассоциации развития финансовой грамотности Ольга Сычева-Передеро. По ее словам, в последнее время эмоциональное давление в виде угроз и предупреждений о похищениях и болезнях близких стало особенно популярным инструментом злоумышленников.

В случае если гражданин опасается, что к его личному кабинету могли получить доступ мошенники, ему следует сначала проверить историю операций в приложении и позвонить в свою финансовую организацию для уточнения этой информации, рекомендуют в Почта Банке. Как правило, на самом деле никакого перевода нет, а злоумышленники лишь пытаются испугать человека. В Банке России также указали, что для хищения средств мошенники упоминают в своих легендах «безопасный» счет, в том числе якобы открытый в ЦБ, однако такого счета не существует.

По мнению главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, ответственность за действия финансовых мошенников должны взять российские банки. Она отметила, что сейчас последствия социальной инженерии «расхлебывают только сами люди», а для успешного противостояния преступникам необходима координация усилий финансового сектора с правоохранительными органами и операторами связи.