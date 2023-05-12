Россиянку задержали за съемку изнасилования ее 16-летней дочери отчимом в Москве

В Москве мать задержали за съемку порно с 16-летней дочерью, которую насиловал отчим

В Москве отчим, 41-летний инженер строительной компании, насиловал 16-летнюю падчерицу, а мать девушки, гендиректор торговой компании, снимала происходящее на видео. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Семья проживала на Волжском бульваре. Мать решила подзаработать на своей дочери и начала снимать порно с ее участием, а также делать интимные фотографии. В роли напарника выступал отчим, который насиловал подростка на камеру. Записи подельники выкладывали в интернет.

Супругов задержали полицейские и возбудили в отношении них дело об использовании несовершеннолетней в съемках порно. В отношении отчима, который ранее был судим за убийство, возбудили дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.