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11:56, 12 мая 2023Силовые структуры

Россиянку задержали за съемку изнасилования ее 16-летней дочери отчимом в Москве

В Москве мать задержали за съемку порно с 16-летней дочерью, которую насиловал отчим

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве отчим, 41-летний инженер строительной компании, насиловал 16-летнюю падчерицу, а мать девушки, гендиректор торговой компании, снимала происходящее на видео. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Семья проживала на Волжском бульваре. Мать решила подзаработать на своей дочери и начала снимать порно с ее участием, а также делать интимные фотографии. В роли напарника выступал отчим, который насиловал подростка на камеру. Записи подельники выкладывали в интернет.

Супругов задержали полицейские и возбудили в отношении них дело об использовании несовершеннолетней в съемках порно. В отношении отчима, который ранее был судим за убийство, возбудили дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

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Елизавета Новикова
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