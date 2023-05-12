Пытавшегося поджечь военкомат российского школьника отправили на лечение

Суд отправил на лечение в ПНИ подростка, пытавшегося поджечь военкомат Тобольска в феврале

Суд отправил на лечение в психоневрологический интернат (ПНИ) 15-летнего школьника, обвиняемого ФСБ в подготовке теракта путем поджога военкомата в Тобольске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

По решению Тобольского городского суда с 28 апреля он пробудет в ПНИ до 22 мая 2023 года. В ходе следствия было получено заключение судебно-психиатрического эксперта о том, что подросток нуждается в специальной медицинской помощи. Его мать обжаловала решение об отправке в ПНИ.

По версии следствия, ученик девятого класса планировал вечером 23 февраля 2023 года устроить поджог военкомата в Тобольске. Сотрудники ФСБ задержали его, когда она шел к зданию с зажигательной смесью и зажигалкой. Школьника обвиняют в подготовке теракта.

Суд арестовал подростка, но позже ему была изменена мера пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест с ограничением в передвижении и общении.