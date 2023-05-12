Россиянина осудили на 17 лет за убийство жены перед разводом

Жителю Подмосковья дали 17 лет за похищение и убийство собиравшейся развестись с ним жены

В Подмосковье 37-летнего местного жителя приговорили к 17 годам колонии строгого режима за похищение, изнасилование и убийство жены во время бракоразводного процесса. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель главного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

В ходе расследования было проведено более 10 экспертиз, в том числе психолого-психиатрические, судебно-медицинские, а также молекулярно-генетические. Кроме того, было проведено 30 допросов, осмотры и обыски. Это помогло доказать причастность мужчины к преступлению.

По данным следствия, 27 января 2022 года россиянин подкараулил жену, которая собиралась с ним развестись, возле ее работы. Женщина села в машину и поехала домой, а ее супруг последовал за ней на своем автомобиле. Поравнявшись на дороге, мужчина попросил женщину остановиться и выйти из салона. Она согласилась, после чего фигурант насильно затащил ее в свою машину и привез в хозяйственную постройку в Волоколамске. Там он связал жертве руке скотчем и изнасиловал, а затем, испугавшись, что потерпевшая обратится в полицию, задушил ее. После этого он скрылся с места преступления.

В тот же день в правоохранительные органы обратилась сестра убитой. Женщина рассказала, что ее родственница не вернулась домой с работы. Автомобиль пропавшей был найден возле деревни Сурово. Вскоре убийцу задержали.