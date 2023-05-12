Бойцы ЧВК «Вагнер» спасли из подвала в Артемовске семью с новорожденным

Бойцы ЧВК «Вагнер» спасли из подвала в Артемовске семью Глущенко с новорожденным сыном

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» во время боев в Артемовске (украинское название — Бахмут) спасли из подвала разрушенного дома семью местных жителей, у которых родился второй сын. Об этом РИА Новости рассказал отец новорожденного Евгений Глущенко.

По словам мужчины, когда супруги узнали о беременности, уже было поздно, начинались боевые действия. Выезжать из города семья не хотела, планируя дождаться российских военных.

Ребенок родился 9 апреля. Как рассказал Глущенко, роды были тяжелыми, поскольку вокруг шеи ребенка обмоталась пуповина. Принять роды семье помогли соседи. Бойцы группы «Вагнер» вынесли из подвала мать с ребенков и эвакуировали их из зоны боев, а затем доставили в больницу Первомайска. Родители назвали новорожденного Марком.

Украина обороняет Артемовск с августа 2022 года. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил смысл боев за город тем, что контроль над ним позволит Вооруженным силам РФ наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.