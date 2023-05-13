Эрмитаж передаст РПЦ саркофаг Александра Невского

«Фонтанка»: Эрмитаж заявил о готовящейся передаче РПЦ раки Александра Невского

Эрмитаж передаст Русской православной церкви (РПЦ) саркофаг, в котором хранились мощи Александра Невского. Соответствующий договор директор музея Михаил Пиотровский подписал с митрополитом Варсонофием 10 мая, сообщает «Фонтанка».

Как рассказал источник издания, выполненную из серебра раку весом полторы тонны будет перевезен в Александро-Невскую лавру. Данную информацию подтвердили в пресс-службе музея.

При этом собеседник издания заявил, что передача экспоната состоится в начале июня. В то же время в Эрмитаже отметили, что передать подобный предмет в данные сроки технически невозможно. В музее уточнили, что это может произойти к концу текущего года.

Комплекс гробницы, или раки, Александра Невского, который включает саркофаг, надгробие, подсвечники и воинские трофеи, представляет собой памятник российского декоративно-прикладного искусства XVIII века. После создания в 1753 году гробница располагалась в Александро-Невской лавре, но в 1922-м ее передали в Эрмитаж. В 2013 году создание копии гробницы оценивали в 330 миллионов рублей.