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15:11, 13 мая 2023Интернет и СМИ

Названа причина учений НАТО в Эстонии

Foreign Policy: причиной учений НАТО в Эстонии стал страх перед российским вторжением

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Причиной проходящих в Эстонии учений НАТО «Весенний шторм» стал страх перед возможным российским вторжением. Такую причину называет издание Foreign Policy, журналисты которого отмечают, что это поможет «успокоить расшатанные нервы восточных членов» Североатлантического альянса.

«Учения предназначены для стресс-тестирования того, как союзные вооруженные силы будут работать и сражаться вместе в случае любого военного вторжения со стороны России, — говорится в материале. — Одним из основных ингредиентов рецепта сдерживания, как, по крайней мере, надеются союзники по НАТО, является проведение учений, подобных "Весеннему шторму"».

В материале отмечается, что «Весенний шторм» — лишь одно из десятков крупных военных учений, организованных странами НАТО, чтобы «продемонстрировать свою военную мощь и подать сигнал России». В них принимают участие 14 тысяч военнослужащих из 11 стран.

Тем временем военный эксперт Скотт Риттер уличил США в нежелании мирного окончания конфликта на Украине. Он уточнил, что боевые действия могли бы закончиться еще в апреле 2022 года, если бы Киев подписал мирное соглашение на переговорах в Стамбуле.

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Олег Давыдов
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