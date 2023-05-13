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00:44, 14 мая 2023Россия

Политолог рассказал о рычагах давления России на США

Политолог Комаров: рычагами давления РФ на США являются нефть и цены на газ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Главными рычагами давления России на США являются нефть, цены на газ и продажа оружия третьим странам. Об этом рассказал Ura.ru кандидат политических наук, декан факультета государственного управления университета «Синергия» Сергей Комаров.

Кроме того, среди «сильных карт» России он назвал увеличение военного присутствия и наличие важных для Вашингтона заключенных. Политолог отметил, что позиции Москвы в настоящее время более устойчивые в вопросе обмена заключенными, поскольку в Штатах отсутствуют «высокопоставленные российские шпионы», в то время как в России есть морской пехотинец Пол Уилан и журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович.

В то же время он признал, что в текущих условиях теоретическую возможность ограниченного снятия санкций в рамках обмена заключенными «едва ли можно считать сильной картой в колоде российской дипломатии». «Но она хотя бы есть», — отметил Комаров.

Ранее стало известно, что США рассматривают возможность ограниченного снятия санкций с России в рамках сделки по обмену заключенными. Как стало известно CNN, сейчас в местах заключения в США «нет высокопоставленных российских шпионов», в связи с чем Вашингтон активно контактирует со странами, где были задержаны «предполагаемые российские шпионы», включая Бразилию, Германию, Норвегию и постсоветские государства.

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Марина Совина
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