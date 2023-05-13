Военкоры показали видео уничтожения дроном позиции подразделения ВСУ

«РВ»: дрон-камикадзе уничтожил позицию расчета ПТРК ВСУ и попал на видео

Дрон-камикадзе уничтожил позицию расчета противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Военные корреспонденты уточнили, что позиция расчета ПТРК была атакована FPV-дроном, управление которым осуществляется в режиме «от первого лица».

Укрепленная позиция расчета ПТРК находилась на угледарском направлении спецоперации. Сколько военнослужащих ВСУ было уничтожено при атаке, не сообщается.

Ранее стало известно, что в Свердловской области создали беспилотник «Упырь», предназначенный для удара в глубину фронта.