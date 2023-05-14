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11:27, 14 мая 2023Интернет и СМИ

Стало известно о заработке Блиновской на желаниях во время ареста

Shot: Блиновская продолжает зарабатывать на игре «Путь желаний» во время ареста

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Блогерша Елена Блиновская, которая попала под домашний арест по делу об уклонении от уплаты налогов на 918 миллионов рублей, продолжает зарабатывать на игре «Путь Желаний». Об этом сообщает Shot.

Отмечается, что представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить Блиновскую и ее команду на нарушения. Игра продается на сайте блогерши, ее можно приобрести по цене от 10 до 285 тысяч рублей. Кроме того, пользователям предлагают записаться на онлайн-мероприятие, где играли в настольную игру, за 25 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что кураторы марафонов Блиновской продолжают набирать новые группы участников. Они также допустили, что летом или к осени с блогершей можно будет пообщаться на эфире.

В конце апреля суд в Москве поместил Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Она проходит по делу об уклонении от уплаты налогов на 918 миллионов рублей. По решению суда блогерше запретили пользоваться интернетом и средствами связи.

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Варвара Кошечкина
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