Актер Дуэйн «Скала» Джонсон признался, что борется с депрессией много лет

Американский актер Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал о борьбе с депрессией, сообщает The Hollywood Reporter.

По его словам, на протяжении многих лет он пережил не одну серию приступов депрессии, начиная еще с того времени, когда учился в колледже.

Актер рассказал, что впервые столкнулся с депрессией во время учебы в Университете Майами. Тогда Джонсон повредил плечо, из-за чего не смог играть в футбольной команде. «В то время я еще ничего не знал про ментальное здоровье, про депрессию и то, как она может проявляться. Тогда я просто ушел из школы, бросил свою спортивную команду. Даже промежуточные экзамены не стал сдавать. Мне хотелось просто исчезнуть», — сказал он.

Джонсон сообщил, что во второй раз впал в депрессию после развода с первой женой. По словам актера, он рассказал о своем состоянии друзьям, и ему была оказана поддержка.

Актер также сообщил, что в настоящее время его спасением являются три дочери, которых он воспитывает вместе со своей второй женой Лорен Хашиан.

Ранее Джонсон признался, что справляется с проблемами и нервным перенапряжением при помощи интенсивных физических нагрузок. Актер рассказал, что, когда на него «обрушиваются неожиданные неприятности», он всегда идет в спортзал. Силовые нагрузки позволяют ему не только поддерживать впечатляющую физическую форму, но и способствуют избавлению от негативных мыслей и стресса.