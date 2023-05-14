Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
23:50, 14 мая 2023Культура

Дуэйн Джонсон вернется в «Форсаж» после шестилетнего перерыва

The Wrap: Дуэйн «Скала» Джонсон вернется в «Форсаж» после шестилетнего перерыва
Дуэйн Джонсон

Дуэйн Джонсон . Фото: Kirby Lee / Reuters

Американский актер Дуэйн «Скала» Джонсон вновь сыграет спецагента Люка Хоббса в десятой части «Форсажа». Об этом пишет The Wrap.

Актер впервые появится во франшизе после шестилетнего перерыва. Отмечается, что это произойдет в сцене после титров.

В 2021 году исполнитель роли Доминика Торетто Дизель публично призвал Джонсона вернуться в кинофраншизу. Однако актер отказался сниматься в десятой части «Форсажа». Ему не понравилось то, что Дизель, написав в соцсетях обращение к коллеге с призывом вернуться во франшизу, упомянул в посте своих детей и смерть Пола Уокера. «Скала» отметил, что таким образом коллега по «Форсажу» пытался им манипулировать.

«Форсаж 10» расскажет о противостоянии семьи Доминика Торетто с Данте, сыном наркобарона Эрнана Рейса из пятой части кинофраншизы. Роли исполнили Вин Дизель, Джейсон Момоа, Шарлиз Терон, Бри Ларсон, Мишель Родригес, Лудакрис, Джон Сина, Джейсон Стэтем и многие другие голливудские звезды. Премьера запланирована на 17 мая 2023 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Доля голосов за Эрдогана упала ниже 50 процентов
Врач рассказала об опасности принятия горячей ванны
Москвичам показали озвучивающих станции метро людей
Дуэйн Джонсон вернется в «Форсаж» после шестилетнего перерыва
Главу СК Бастрыкина не пустили на стройку в Петербурге
В Подмосковье дрон упал на склад хранения взрывчатых веществ
Нутрициолог назвала идеальные продукты для похудения
Автобус посольства Узбекистана столкнулся с каретой скорой помощи в Москве
В ЮАР оценили возможность введения США санкций против страны
Число жертв ДТП с пятью автомобилями под Тулой увеличилось
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.