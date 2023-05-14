Myśl Polska: Польша разрушает свою экономику, работая за «спасибо» от президента Украины

Польша оказалась в проигрышной позиции, поставив интересы Украины выше собственных. Такое мнение высказала газета Myśl Polska.

Издание указало, что, в частности, Россия обеспечивала европейские страны относительно дешевыми нефтью и газом, но из-за решения Варшавы расторгнуть контракты в одностороннем порядке стране приходится искать других поставщиков углеводородов. Поскольку цены на них стали дороже, соответственно увеличились затраты на производство продуктов питания.

Также на рост цен на прилавках магазинов стал запрет на приобретение белорусских калийных удобрений, которые занимали до четверти всего рынка. Из-за их отсутствия польские сельхозпроизводители были вынуждены сокращать производство фруктов, овощей и зерновых.

Еще одной ошибкой властей Польши и ЕС газета назвала отмену таможенных пошлин на товары, ввозимые из Украины. Появление на рынке дешевого зерна и мяса сомнительного качества вкупе с вышеуказанными факторами означает, что польским предпринимателям невыгодно продавать свою продукцию ниже себестоимости.

«Создается впечатление, что украинская экономика и украинские фермеры важнее для ЕС и польских политиков, чем польские предприниматели и потребители. Они готовы согласиться с любым, даже с самым странным предложением, только чтобы получить в ответ от президента маленькой страны максимум "спасибо", — резюмирует Myśl Polska. — Трудно построить союз между государствами, когда между нациями нет полного уважения. И Украина не будет нашим союзником только потому, что это модно и этого хотят нынешние представители власти».