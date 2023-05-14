Появились первые предварительные результаты выборов президента Турции

A Haber: Эрдоган набрал 54,9% голосов по результатам подсчета свыше 9% избирательных урн

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 54 процента голосов по результатам подсчета свыше 9 процентов урн. Об этом сообщает телеканал A Haber.

Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу по данным на 18:30 (время совпадает с московским) набрал свыше 35 процентов голосов. Синан Оган от политического объединения «Альянс АТА» получил более 5 процентов голосов.

В воскресенье, 14 мая, в Турции началось голосование на выборах президента и парламента страны. Выборы проходили на территории 81 провинции страны.

За президентский пост боролись три кандидата — действующий глава государства Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган от политического объединения «Альянс АТА». Граждане также выбирали 600 депутатов парламента.