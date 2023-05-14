Эрдоган обратился к однопартийцам

Эрдоган призвал однопартийцев не покидать избирательные участки до окончания голосования

Действующий президент Турции и глава Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган обратился к своим однопартийцам и призвал их не покидать избирательные участки до окончания голосования. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Несмотря на то что выборы прошли в такой позитивной и демократической атмосфере, а подсчет голосов все еще продолжается, попытки объявить результаты поспешно будут означать узурпацию национальной воли», — заявил Эрдоган.

С аналогичным призывом выступил и его главный конкурент Кемаль Кылычдароглу. Он также потребовал от избиркома Турции вносить данные, поступающие из регионов.

По данным телеканала TRT Haber, Эрдоган набирает 50,13 процента голосов, Кылычдароглу — 44,09 процента после обработки бюллетеней из почти 90 процентов избирательных урн.

Голосование началось в воскресенье, 14 мая, в 8:00 и продолжалось до 17:00 (время совпадает с московским).