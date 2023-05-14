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02:01, 14 мая 2023Мир

В США спрогнозировали провал контрнаступления Украины из-за Вашингтона

Генерал США Ходжес: Вашингтон может испортить контрнаступление ВСУ из-за давления на Киев

Фото: Spc. Hedil Hernandez / Globallookpress.com

Вашингтон может испортить планы Украины по контрнаступлению из-за излишнего давления на Киев. Об этом заявил бывший командующий силами НАТО в Европе генерал Бен Ходжес, пишет журнал Business Insider (BI).

По его словам, в администрации американского президента Джо Байдена есть политики, которые «не привержены абсолютной победе Украины». По мнению военного, это говорит о том, что Белый дом не может определиться с целью помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). «Единственное, я думаю, что может все запороть, это оказание Западом сильного давления на Украину», — спрогнозировал Ходжес.

Еще один собеседник издания Марк Канчиан, полковник морской пехоты США в отставке, отметил, что украинский конфликт может длиться бесконечно. По его мнению, Вашингтон вливает в него деньги без особого результата.

Ранее издание The Wall Street Journal (WSJ) писало, что одной из целей контрнаступления украинской армии, которое ожидается в ближайшее время, может стать подготовка почвы для диалога с Россией ближе к концу года, причем Китай может помочь усадить Москву за стол переговоров. .

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Марина Совина
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